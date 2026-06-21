عرض أمريكي جديد لإيران.. تفتيش المنشآت النووية مقابل الأموال المجمدة

ونقل موقع "أكسيوس" نقلًا عن المصدرين قولهما إن " ترغب في أن تُختتم الجولة الأولى من المحادثات بدعوة لمفتشي لزيارة مواقعها النووية التي تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل".وأشار المصدران إلى أن "آخر زيارة مماثلة جرت قبل الحرب السابقة في حزيران 2025".في المقابل، فإن الولايات المتحدة مستعدة لمنح إيران إمكانية الوصول إلى بعض أموالها المجمّدة، بدءًا بحساب بقيمة 6 مليارات دولار في قطر، على أن يتمكن الإيرانيون من استخدام تلك الأموال لشراء سلع إنسانية، بحسب مصادر تحدثت لـ "أكسيوس".وكشف مصدر دبلوماسي مطّلع على تفاصيل المحادثات أن "وفدي التفاوض الأمريكي والإيراني عقدا اجتماعًا ثلاثيًا مع الوسطاء القطريين في منتجع بورغنشتوك السويسري".ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المصدر قوله إن الملف النووي ليس مدرجًا على جدول أعمال الجولة الحالية من المباحثات، مشيرًا إلى أن أيًا من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية لا يشارك في الوفد الموجود في .وأوضح المصدر أن النقاشات الحالية لا تتناول القضايا النووية، مؤكدًا أن هذا الملف سيُطرح على جدول الأعمال الإيراني في مرحلة لاحقة، وذلك بعد بدء تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم الموقعة بين وواشنطن.من جانبه، أفاد التلفزيون الإيراني أن وفد إيران المشارك في المفاوضات في سويسرا لن يعقد لقاءً مع للوكالة الذرية .وكان غروسي أعلن أنه عقد اجتماعًا مع وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، في منتجع بورغنشتوك السويسري، لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران، والخطوات المقبلة، والدور المهم الذي تضطلع به .وتأتي هذه التصريحات مع بدء المحادثات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، بوساطة قطرية وباكستانية، وسط تركيز الجانبين على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والتقدم نحو اتفاق نهائي، في حين تؤكد طهران أن مناقشة الملف النووي تبقى مرهونة بتنفيذ الالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاق.