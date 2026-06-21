حزب الله: المشروع الإسرائيلي سقط.. لا وقف إطلاق نار مع حرية حركة لإسرائيل

وقال الشيخ قاسم خلال كلمة في المجلس العاشورائي المركزي، إن خرجت أقوى رغم التضحيات الكبيرة، مؤكداً أنها أثبتت تمسكها بحقوقها وعدم التنازل عنها.وأضاف أن مشروع إنهاء إيران وحزب الله والمقاومة في المنطقة “سقط”، معتبراً أن المرحلة الحالية هي مرحلة “كسر المشروع الأميركي الإسرائيلي”.وفي ما يتعلق بلبنان، أشار إلى أنه تم تنفيذ آلاف الغارات خلال “العصف المأكول”، إلا أن المقاومة ما زالت صامدة، مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى وقف إطلاق نار مع استمرار حرية حركة .وشدد على أن وقف إطلاق النار يعني وقف العدوان جواً وبراً وبحراً، ومنع الهدم والتواجد في المناطق المحتلة، داعياً إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي في .كما أشاد بدور إيران وحرس والقيادة والشعب الإيراني، معتبراً أن “إغلاق مضيق هرمز” يمثل "دعماً للبنان".وختم الشيخ قاسم بالتأكيد على أن البقاء الإسرائيلي في الأراضي “مستحيل”، مشيراً إلى أن هو المسؤول عن حماية السيادة وانتشاره داخل البلاد.