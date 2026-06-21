الوفد الإيراني يرفض استكمال "اجتماع سويسرا" بعد تهديدات ترامب

وبحسب الايرانية، فإن "الوفد الإيراني المفاوض ابلغ الجانب الأمريكي اعتراضه على تهديدات لأعضاء الفريق التفاوضي الإيراني وهو يدرس حالياً الخيارات المناسبة للرد عليها حيث تعتبر انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم".يذكر ان رئيس ، اكد أن لا تأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، مشيراً إلى أن “لو كانت هذه التهديدات مجدية لما وصلوا إلى حالة العجز الحالية”.وقال قاليباف إن على توخي الحذر في تصريحاتها، مضيفاً أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد “بطرق أخرى”.وأضاف أن هي من تنفذ على أرض الواقع، بغض النظر عن التصريحات الصادرة من الجانب الأمريكي.وكان قد أطلق الرئيس الأمريكي ، اليوم الاحد، سلسلة تصريحات حادة بشأن إيران، مهدداً بأن إغلاق سيترتب عليه منع المفاوضين الإيرانيين من العودة إلى بلادهم.وقال ترامب في مقابلة مع قناة “ نيوز”، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حركة حماس “لا تسبب الكثير من المشاكل حالياً في غزة”.وذكر أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً على عبور السفن في مضيق هرمز، مع احتمال السيطرة عليه إذا اقتضت الضرورة.وتابع ترامب أن قد تتحول إلى “الملاك الحارس” للمضيق وتأخذ نسبة من عائدات النفط، محذراً من أن إغلاقه من قبل إيران قد يؤدي إلى “القضاء على البلاد”.