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مستشار ترامب يكشف تفاصيل اجتماع القاهرة الرباعي
دوليات
2026-06-21 | 13:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
134 شوهد
علق مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
للشؤون العربية والإفريقية، على الاجتماع
الرباعي
الذي عقد في القاهرة، مشاركًا فيه مع وزراء خارجية
مصر
والسعودية وتركيا.
وقال بولس عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "شاركت في اجتماع متميز في القاهرة مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، والأمير
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية السعودي، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي".
وأضاف: "ناقشنا مجموعة من القضايا الإقليمية وأهمية البناء على الإنجازات الأخيرة للرئيس
ترامب
والجهود المستمرة لتخفيف التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
وركز بولس بشكل خاص على الملف الليبي، قائلا: "أكدنا تعاوننا على دعم توحيد ليبيا وسيادتها واستقرارها توحيدا طويل الأمد. أعربنا عن دعمنا لخارطة الطريق التي قدمتها بعثة
الأمم المتحدة
للدعم في ليبيا وجهود
الممثل الخاص
للأمين العام، بما في ذلك التوصيات الناتجة عن الحوار الهيكلي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة".
وتابع: "رحبنا بالتقدم الكبير الذي حققته السلطات
الليبية
وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، والتنسيق المتزايد بين المؤسسات الوطنية، والمشاركة المشتركة للقوات الليبية الشرقية والغربية في التدريبات العسكرية لأفريكوم".
وختم بولس بالتأكيد على أن "التقدم المستمر نحو توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا أمر أساسي لخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات على مستوى البلاد، واستقرار دائم، ومستقبل أكثر ازدهارًا لجميع الليبيين".
وعقد لاجتماع
الرباعي
في القاهرة مؤخرا مشاركة
مصر
والسعودية وتركيا والولايات المتحدة ممثلة بمسعد بولس، ضمن جهود تنسيق إقليمية لمعالجة الملفات الساخنة، وعلى رأسها الأزمة الليبية.
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دونالد ترامب
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