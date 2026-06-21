فانس يطلق "نكتة" خلال جلسة المفاوضات

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن فانس قوله خلال جلسة المفاوضات: "لقد مزحت بطريقة ما بأن هناك شخصين مهمين جدا جدا في حياتي: امرأة هندية وباكستاني. المرأة هي زوجتي، والباكستاني هو المارشال منير"، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه باكستان كوسيط في المحادثات بين وطهران.وأضاف فانس أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ربما تحدث مع القائد العام للجيش الباكستاني أكثر من أي شخص آخر، مما يعكس عمق التنسيق بين واشنطن وإسلام آباد في الملف الإيراني.وتلعب باكستان دورا رئيسيا كوسيط بين وإيران، حيث قادت جهودا دبلوماسية مكثفة أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين. ويشارك في هذه العملية، على وجه الخصوص، القائد العام للجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي يُعد إحدى الشخصيات الأكثر تأثيرا في البلاد.ويأتي هذا التصريح في وقت لا تزال فيه العلاقات بين الهند وباكستان متوترة، خاصة بعد الهجوم الإرهابي في باهالغام بولاية في أبريل 2025، والذي أدى إلى تنفيذ الهند عملية "سندور" ضد "البنية التحتية الإرهابية" في باكستان.ورغم اتفاق البلدين على وقف الأعمال العسكرية، إلا أن التوتر لا يزال قائما، وقد صرح قائد الهندية في مايو 2026 بأن الجيش يستعد لتنفيذ عملية "سندور 2.0" عند الضرورة.وتُجرى المفاوضات الحالية في منتجع بورغنستوك بسويسرا، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس ، والمبعوث الخاص للرئيس ستيف ويتكوف وصهره ، بالإضافة إلى الوسطاء الباكستانيين والقطريين، لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، والتي تنص على إنهاء النزاع العسكري ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية واستعادة الملاحة في .