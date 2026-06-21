واشنطن تكشف عزمها مراقبة إنفاق إيران لعائدات النفط

وأشار والتز إلى أن الأموال ستُوجه إلى حسابات تخضع للمراقبة الأمريكية، وأن قادرة على وقف ذلك إذا لم يُلتزم بالاتفاقات، مع إمكانية إعادة فرض الحصار البحري.جاء ذلك بعد أن أكد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون وباكستانيون في 14 يونيو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، يشمل هدنة لمدة 60 يومًا لبحث الملف النووي الإيراني، مع انتهاء الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية اعتبارًا من 15 يونيو، في حين كانت وإسرائيل قد بدأتا الحرب على في 28 فبراير.يذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا ليلة 18 يونيو مذكرة تفاهم عن بعد، تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، كما حددت المذكرة إطارا زمنيا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في ، ويلزم الطرفان بإجراء محادثات في غضون 60 يوما.