الشرع يعلق على الحوار مع "حزب الله" اللبناني

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
05:00 PM
الى
06:40 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
دبلوماسي أمريكي: محادثات سويسرا مستمرة وأحرزنا تقدما بملف هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-567644-639176666910715522.jpg
الشرع يعلق على الحوار مع "حزب الله" اللبناني
دوليات
2026-06-21 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
862 شوهد
قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه "إذا كان الحوار مع "حزب الله" يصب في مصلحة
لبنان
ويؤمن مصالح
سوريا
، فلم لا".
وأضاف الشرع قناة "المشهد"، أن "البداية في العلاقة السورية
اللبنانية
تستدعي دائما استحضار
حالة النظام
السابق في العلاقات بين البلدين"، معتبرا أن "في ذلك شيئا خاطئا وكبيرا"، لأن الشعب السوري أيضا كان يعاني من النظام السابق وكذلك الشعب اللبناني.
وأشار الرئيس السوري إلى أن "الظروف الحالية في المنطقة تمر بمرحلة حساسة"، موضحا أن "تغيير النظام السابق في
سوريا
شكل فرصة إيجابية وكبيرة جدا للمنطقة، وأن أغلب دول المنطقة استفادت من هذا التغيير".
واعتبر أن بعض الأطراف اللبنانية ما زالت أسيرة للماضي وتتعامل مع الواقع الحالي بمعطيات المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن "
لبنان
اليوم يتعرض لحرب كبيرة جداً".
وحول اتفاق لبناني مع
إسرائيل
، رأى الشرع أن هناك ظروفا موضوعية للسلام تحتاج إلى أن تتوفر حتى يحدث سلام حقيقي، مضيفا: "نحن ندفع باتجاه أن تكون منطقة هادئة وآمنة ولا يحصل فيها نوع من الحروب"
وأكمل: "لكن الآن بعد أن لبنان ذهب إلى
واشنطن
ووقع اتفاق سلام هناك، ثم في نفس الليلة خرج صاروخ من لبنان واستهدف الأراضي الإسرائيلية مثلا. فما معنى السلام؟ أو حصل العكس. فما معنى هذا السلام؟ فبالتالي يجب أن تكون هناك مراحل تسبق هذا الأمر لأن أي اتفاق تمضيه يجب أن تكون قادرا على الإيفاء بالتزامات".
وفيما يتعلق بقبول الجلوس مع "
حزب الله
"، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع بالقول: "إذا كان هذا الأمر يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية، لم لا؟".
وتابع: "نحن لدينا جرح كبير. نحو 14 عاما من النزوح والهجرة وحزب الله فعل أشياء كبيرة داخل الوضع السوري ثم ذهب إلى
روسيا
، واستقدم
الحرس الثوري
الإيراني.. وفعلوا ما رأيتموه جميعا على الهواء مباشرة خلال 14 عاما"، بحسب وصفه.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، قال قبل أيام، إنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع
بنيامين
نتانياهو، لكنه أكد على ضرورة أن يتصرف
رئيس الوزراء
الإسرائيلي بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، مشيرا إلى أنه اقترح على إسرائيل أن تترك سوريا "تهتم" بمسألة حزب الله، معتقدا "أنهم سيقومون بعمل أفضل".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
"الحوثيون" يعلنون عن عملية مشتركة مع إيران و"حزب الله" اللبناني
03:12 | 2026-04-01
رئيس البرلمان اللبناني: أوافق على انسحاب حزب الله بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من لبنان
06:52 | 2026-06-05
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في مواجهات مع "حزب الله"
01:33 | 2026-06-18
حزب الله يعلن الاشتباك مع "قوة إسرائيلية" جنوبي لبنان
16:08 | 2026-06-13
سوريا
لبنان
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
الحرس الثوري
حالة النظام
اللبنانية
حزب الله
بنيامين
إسرائيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للموظفين
محليات
36.21%
05:36 | 2026-06-21
خبر سار للموظفين
05:36 | 2026-06-21
خطر يهدد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
24.31%
05:34 | 2026-06-21
خطر يهدد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026
05:34 | 2026-06-21
أسعار الدولار تقفز من جديد في العراق
اقتصاد
19.95%
03:35 | 2026-06-21
أسعار الدولار تقفز من جديد في العراق
03:35 | 2026-06-21
السومرية نيوز تنشر نص أمر القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
أمن
19.53%
07:35 | 2026-06-20
السومرية نيوز تنشر نص أمر القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
07:35 | 2026-06-20
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
الطريق الى الكأس
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
الطريق الى الكأس
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
العراق في دقيقة
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
العراق في دقيقة
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
Live Talk
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
Live Talk
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
الأكثر مشاهدة
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
الطريق الى الكأس
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
الطريق الى الكأس
العراق يُكثف تحضيراته لمواجهة فرنسا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٦ | 2026
15:15 | 2026-06-21
العراق في دقيقة
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
العراق في دقيقة
العراق في ديقية 21-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-21
Live Talk
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
Live Talk
الطهي مهارة اقتصادية… كيف يبني الشباب مستقبلهم بايديهم - Live Talk م٢ - الحلقة ٥١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
اخترنا لك
دبلوماسي أمريكي: محادثات سويسرا مستمرة وأحرزنا تقدما بملف هرمز
16:12 | 2026-06-21
انفجار في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان القطرية
15:55 | 2026-06-21
مفاوض إيراني يكشف تفاصيل جديدة تخص "محادثات سويسرا"
15:44 | 2026-06-21
روسيا تعلن تدمير 168 طائرة مسيرة أوكرانية
15:31 | 2026-06-21
واشنطن تكشف عزمها مراقبة إنفاق إيران لعائدات النفط
14:15 | 2026-06-21
فانس يطلق "نكتة" خلال جلسة المفاوضات
13:29 | 2026-06-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.