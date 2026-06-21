الشرع يعلق على الحوار مع "حزب الله" اللبناني

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه "إذا كان الحوار مع "حزب الله" يصب في مصلحة ويؤمن مصالح ، فلم لا".







وأشار الرئيس السوري إلى أن "الظروف الحالية في المنطقة تمر بمرحلة حساسة"، موضحا أن "تغيير النظام السابق في شكل فرصة إيجابية وكبيرة جدا للمنطقة، وأن أغلب دول المنطقة استفادت من هذا التغيير".



واعتبر أن بعض الأطراف اللبنانية ما زالت أسيرة للماضي وتتعامل مع الواقع الحالي بمعطيات المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن " اليوم يتعرض لحرب كبيرة جداً".



وحول اتفاق لبناني مع ، رأى الشرع أن هناك ظروفا موضوعية للسلام تحتاج إلى أن تتوفر حتى يحدث سلام حقيقي، مضيفا: "نحن ندفع باتجاه أن تكون منطقة هادئة وآمنة ولا يحصل فيها نوع من الحروب"



وأكمل: "لكن الآن بعد أن لبنان ذهب إلى ووقع اتفاق سلام هناك، ثم في نفس الليلة خرج صاروخ من لبنان واستهدف الأراضي الإسرائيلية مثلا. فما معنى السلام؟ أو حصل العكس. فما معنى هذا السلام؟ فبالتالي يجب أن تكون هناك مراحل تسبق هذا الأمر لأن أي اتفاق تمضيه يجب أن تكون قادرا على الإيفاء بالتزامات".



وفيما يتعلق بقبول الجلوس مع " "، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع بالقول: "إذا كان هذا الأمر يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية، لم لا؟". وأضاف الشرع قناة "المشهد"، أن "البداية في العلاقة السورية تستدعي دائما استحضار السابق في العلاقات بين البلدين"، معتبرا أن "في ذلك شيئا خاطئا وكبيرا"، لأن الشعب السوري أيضا كان يعاني من النظام السابق وكذلك الشعب اللبناني.وأشار الرئيس السوري إلى أن "الظروف الحالية في المنطقة تمر بمرحلة حساسة"، موضحا أن "تغيير النظام السابق في شكل فرصة إيجابية وكبيرة جدا للمنطقة، وأن أغلب دول المنطقة استفادت من هذا التغيير".واعتبر أن بعض الأطراف اللبنانية ما زالت أسيرة للماضي وتتعامل مع الواقع الحالي بمعطيات المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن " اليوم يتعرض لحرب كبيرة جداً".وحول اتفاق لبناني مع ، رأى الشرع أن هناك ظروفا موضوعية للسلام تحتاج إلى أن تتوفر حتى يحدث سلام حقيقي، مضيفا: "نحن ندفع باتجاه أن تكون منطقة هادئة وآمنة ولا يحصل فيها نوع من الحروب"وأكمل: "لكن الآن بعد أن لبنان ذهب إلى ووقع اتفاق سلام هناك، ثم في نفس الليلة خرج صاروخ من لبنان واستهدف الأراضي الإسرائيلية مثلا. فما معنى السلام؟ أو حصل العكس. فما معنى هذا السلام؟ فبالتالي يجب أن تكون هناك مراحل تسبق هذا الأمر لأن أي اتفاق تمضيه يجب أن تكون قادرا على الإيفاء بالتزامات".وفيما يتعلق بقبول الجلوس مع " "، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع بالقول: "إذا كان هذا الأمر يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية، لم لا؟".

وتابع: "نحن لدينا جرح كبير. نحو 14 عاما من النزوح والهجرة وحزب الله فعل أشياء كبيرة داخل الوضع السوري ثم ذهب إلى ، واستقدم الإيراني.. وفعلوا ما رأيتموه جميعا على الهواء مباشرة خلال 14 عاما"، بحسب وصفه.

وكان الرئيس الأمريكي ، قال قبل أيام، إنه يتمتع بعلاقة ‌ممتازة ⁠مع نتانياهو، ‌لكنه أكد على ضرورة ⁠أن يتصرف الإسرائيلي بمسؤولية أكبر ‌تجاه لبنان، مشيرا إلى أنه اقترح على إسرائيل أن تترك سوريا "تهتم" بمسألة حزب الله، معتقدا "أنهم سيقومون بعمل أفضل".



