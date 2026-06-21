روسيا تعلن تدمير 168 طائرة مسيرة أوكرانية

أفادت ، اليوم الأحد، بتدمير 168 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روسية في غضون 13 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان: "في 21 يونيو بين الساعة السابعة صباحا والثامنة مساء بتوقيت ، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 168 طائرة مسيّرة أوكرانية". وأضافت أن المسيرات "فوق مقاطعات موسكو وبيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وأوريول وروستوف وتفير وتولا وسمولينسك وإقليم كراسنودار، وجمهورية ، فضلا عن مياه الأسود وآزوف".