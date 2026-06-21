مفاوض إيراني يكشف تفاصيل جديدة تخص "محادثات سويسرا"

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن الخبير الاقتصادي عضو الوفد الإيراني المفاوض حسين قربان زاده، قوله إن تنفيذ الإعفاء المؤقت من العقوبات سيبدأ "قريبا"، وأوضح قربان زاده أن المحادثات الحالية تركز بشكل أساسي على آلية تنفيذ "البند 13" من مذكرة التفاهم، ووضع الأسس اللازمة لمناقشة بقية بنود الاتفاقية.ووفقا للمسؤول الإيراني، ترتكز هذه الأسس على 5 نقاط رئيسية تشمل: إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، ورفع الحصار، وإعادة فتح ، ومنح إعفاء مؤقت من العقوبات المفروضة على صادرات النفط ومشتقاته، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.ومع ذلك، رهن قربان زاده التقدم في الملفات الأخرى بإنهاء التصعيد العسكري في المنطقة، مشيرا إلى أن البنود المتبقية من مذكرة التفاهم لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل إلى حل لإنهاء الحرب في .وبدأت المحادثات في بعد ظهر الأحد، بين وفدي بقيادة جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، وإيران بقيادة قاليباف.وكانت هذه المحادثات، التي جرت في منتجع بورغنشتوك الجبلي السويسري، هي الأولى في إطار بنود مذكرة تفاهم وقعت الأسبوع الماضي، وتدعو المذكرة إلى إعادة فتح المضيق ووقف جميع الأعمال القتالية، بما يشمل لبنان.وفي المحادثات التي جمعت مسؤولين أمريكيين وإيرانيين بحضور وسطاء قطريين، قلل فانس من شأن تأثير العنف في ‌لبنان، قائلا إنه تسنى إحراز تقدم نحو إنهاء الأعمال القتالية هناك.