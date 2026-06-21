اعلنت القطرية، مساء الأحد، عن انفجار في أحد المصانع بمنطقة "رأس لفان" القطرية.

وقالت الداخلية القطرية، "انفجار داخلي بمصنع بمنطقة رأس لفان دون إصابات أو تسرب". وأضافت أن "الدفاع المدني يتعامل مع الحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.