دبلوماسي أمريكي: محادثات سويسرا مستمرة وأحرزنا تقدما بملف هرمز

أعلن دبلوماسي أمريكي، مساء الأحد، أن المحادثات بين وطهران مستمرة في حتى الساعة.​

ونقلت " نيوز" عن الدبلوماسي الأمريكي، "المحادثات مستمرة في حتى الساعة ونقاش جدي بشأن مختلف جوانب الاتفاق".

الى ذلك نقل موقع "أكسيوس" عن دبلوماسي أمريكي قوله، "توقعات باستمرار مفاوضات سويسرا حتى وقت متأخر من الليل بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر"، مضيفا " أحد محاور المحادثات الرئيسية آليات منع الاحتكاك وتنفيذ وقف إطلاق النار في ".

وتابع "أوضحنا أننا نريد ضمان بقاء مفتوحا بالكامل"، مردفا "أحرزنا تقدما جيدا في ملف مضيق هرمز".

وبدأت المحادثات في سويسرا بعد ظهر الأحد، بين وفدي بقيادة جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، وإيران بقيادة قاليباف.

وكانت هذه المحادثات، التي جرت في منتجع بورغنشتوك الجبلي السويسري، هي الأولى في إطار بنود مذكرة تفاهم وقعت الأسبوع الماضي، وتدعو المذكرة إلى إعادة فتح المضيق ووقف جميع الأعمال القتالية، بما يشمل لبنان.

وفي المحادثات التي جمعت مسؤولين أمريكيين وإيرانيين بحضور وسطاء قطريين، قلل فانس من شأن تأثير العنف في ‌لبنان، قائلا إنه تسنى إحراز تقدم نحو إنهاء الأعمال القتالية هناك.