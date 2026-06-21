وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف حقيقة نية الانسحاب من "قلعة الشقيف"

وكتب كاتس عبر حسابه على منصة "إكس": "لا توجد لإسرائيل أي نية للانسحاب من البوفور، الذي هو جزء لا يتجزأ من منطقة الأمن في وأساسي للدفاع عن مستوطنات وقوات ".وأضاف: "كما أوضح نتنياهو وأنا، لن تنسحب من منطقة الأمن في لبنان".كما نفى الإسرائيلي في وقت سابق، التقارير عن فرض قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان، مؤكدا أن قواته "تواصل عملها لإزالة التهديدات التي تستهدف إسرائيل".