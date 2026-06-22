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عبور أول سفينتين مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني
دوليات
2026-06-22 | 01:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلنت وزارة المحيطات في
كوريا الجنوبية
اليوم الاثنين أن سفينتين كوريتين تمكنتا من عبور
مضيق هرمز
بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن بهذه الخطوة "تعد المرة الأولى التي تنجح فيها سفن كورية جنوبية في العبور من
مضيق هرمز
بعد الاتفاق".
وقالت وزارة المحيطات والثروة البحرية في بيان "إن السفينتين اللتين تديرهما شركات شحن كورية، كانتا تنتظران في مضيق هرمز، وتبحران بشكل طبيعي".
يذكر أن هاتين السفينتين تشغلهما شركات كورية، ولكن لم يكن على متنهما أي أفراد طاقم كوريين، ولم تكن وجهتهما إلى
كوريا الجنوبية
.
ويأتي عبور السفينيتن بموجب الاتفاق بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين
واشنطن
وطهران، تعفى السفن التجارية من الرسوم المقررة لعبور المضيق خلال فترة مدتها 60 يوما، وبدأت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية في تلقي طلبات العبور.
وبعد مرور السفينتين، ينخفض عدد السفن الكورية الجنوبية العالقة في المضيق إلى 22 سفينة من أصل 26 سفينة كانت عالقة في نهاية شباط عندما أغلق المضيق.
كما انخفض عدد البحارة الكوريين العالقين هناك إلى 135 بحارا من بينهم 102 على متن السفن الكورية، و33 على متن سفن أجنبية.
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