كير ستارمر يعلن استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية

وفي سياق خطواته القادمة، أشار ستارمر إلى أنه سيطلب من تحديد جدول زمني لاختيار له، مع تحديد يوم 9 يوليو المقبل موعداً لفتح باب الترشيحات للمنصب.وعبر ستارمر عن فخره بما حققته حكومته، قائلاً: "أعدنا الثقة في الاقتصاد والدفاع والأمن القومي".وتعد استقالة ستارمر هي السادسة لرئيس وزراء بريطاني منذ إعلان رحيله في صباح اليوم التالي لاستفتاء ، والذي يصادف غداً 23 يونيو/حزيران الذكرى العاشرة له.