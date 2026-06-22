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باكستان تعلن نجاح أول اجتماعات "اتفاق السلام" بين واشنطن وطهران
دوليات
2026-06-22 | 05:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
250 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلن
رئيس الوزراء
الباكستاني
شهباز شريف
، عن اختتام أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، الذي عُقد في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين
الولايات المتحدة
الأميركية وإيران، واصفاً النتائج بالنجاح الذي يمهد لمرحلة جديدة من التهدئة.
وكشف
رئيس الوزراء
الباكستاني أن المناقشات أسفرت عن تقدم جوهري، أبرزه التوصل إلى اتفاق على "خريطة طريق" واضحة تقود نحو التوقيع على اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً. كما أفضت المباحثات إلى قرار بإنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على مسار التنفيذ، إلى جانب الشروع الفوري في محادثات فنية لترجمة بنود التفاهم إلى واقع عملي.
وفي تصريح له، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالتزام
واشنطن
وطهران بمبدأ "الانخراط البناء" في هذه العملية التاريخية. كما وجه شكره للدول الصديقة التي قدمت الدعم لهذه الوساطة، معرباً عن تقديره الخاص لدولة
قطر
الشقيقة لدورها الحاسم في تهيئة الظروف المناسبة التي سمحت بانطلاق هذه المفاوضات.
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