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فانس يعلن: وضع آليات لضمان أمن مضيق هرمز ووقف التصعيد في لبنان
دوليات
2026-06-22 | 07:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
175 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، تحقيق تقدم جوهري في سلسلة من الملفات الإقليمية والدولية خلال المحادثات الجارية في "بورغنشتوك"، مشيراً إلى أن
الإدارة الأمريكية
تعمل على وضع أسس متينة للوصول إلى اتفاقات نهائية وتسويات دائمة.
وفيما يتعلق بالملف النووي، أعلن فانس عن إحراز تقدم في المحادثات، موضحاً أن المباحثات الفنية ستستمر على مدار الأسبوع، وأن المحادثات مع مفتشي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قد انطلقت اليوم في "بورغنشتوك". كما وصف فانس موافقة الجانب الإيراني على دعوة المفتشين الدوليين إلى بلدهم بأنها "خطوة مهمة جداً".
وفي سياق أمن الطاقة والملاحة، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن الإدارة وضعت آلية تهدف إلى إبقاء
مضيق هرمز
مفتوحاً، إضافة إلى آلية لتفادي التصعيد وإطلاق النار. وأضاف فانس أن العمل جارٍ على وضع آلية متخصصة لنزع الألغام من المضيق.
أما بشأن الملف اللبناني، فقد كشف فانس عن وضع آلية لمنع الاشتباك وخفض التصعيد في
لبنان
. وأكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن وفق آلية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة، مشدداً في الوقت ذاته على سعي
واشنطن
لحماية أمن
إسرائيل
وسيادة لبنان في آن واحد. كما طالب فانس الجانب الإيراني بضرورة "كبح جماح
حزب الله
".
واختتم فانس تصريحاته بالإشارة إلى إحراز تقدم ملموس في الملف اللبناني خلال محادثات "بورغنشتوك" قياساً بالوضع قبل 24 ساعة، مؤكداً استمرار الحوار رغم وجود بعض الشكاوى، ومشدداً على أن
الإدارة الأمريكية
تركز حالياً على الاحتفال بالتقدم المحرز مع الإقرار بأن هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتوجب القيام به للوصول إلى اتفاق نهائي وتسوية دائمة.
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