فانس يعلن: وضع آليات لضمان أمن مضيق هرمز ووقف التصعيد في لبنان

وفيما يتعلق بالملف النووي، أعلن فانس عن إحراز تقدم في المحادثات، موضحاً أن المباحثات الفنية ستستمر على مدار الأسبوع، وأن المحادثات مع مفتشي قد انطلقت اليوم في "بورغنشتوك". كما وصف فانس موافقة الجانب الإيراني على دعوة المفتشين الدوليين إلى بلدهم بأنها "خطوة مهمة جداً".وفي سياق أمن الطاقة والملاحة، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن الإدارة وضعت آلية تهدف إلى إبقاء مفتوحاً، إضافة إلى آلية لتفادي التصعيد وإطلاق النار. وأضاف فانس أن العمل جارٍ على وضع آلية متخصصة لنزع الألغام من المضيق.أما بشأن الملف اللبناني، فقد كشف فانس عن وضع آلية لمنع الاشتباك وخفض التصعيد في . وأكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن وفق آلية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة، مشدداً في الوقت ذاته على سعي لحماية أمن وسيادة لبنان في آن واحد. كما طالب فانس الجانب الإيراني بضرورة "كبح جماح ".واختتم فانس تصريحاته بالإشارة إلى إحراز تقدم ملموس في الملف اللبناني خلال محادثات "بورغنشتوك" قياساً بالوضع قبل 24 ساعة، مؤكداً استمرار الحوار رغم وجود بعض الشكاوى، ومشدداً على أن تركز حالياً على الاحتفال بالتقدم المحرز مع الإقرار بأن هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتوجب القيام به للوصول إلى اتفاق نهائي وتسوية دائمة.