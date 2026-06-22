بعد استقالة ستارمر.. بيرنهام يعلن الترشح لرئاسة الحكومة البريطانية

وكتب بيرنهام في منشور على منصة "إكس": "كير قدم خدمات لبلدنا، وأود أن أشكره على قيادته وتفانيه خلال هذه الفترة الصعبة. يمثل قراره بداية مرحلة انتقالية، ومن المهم أن تجري هذه العملية بطريقة منظمة ومسؤولة. سأرشح نفسي كجزء من هذه العملية".وأضاف: "البلد يتطلع إلى الاستقرار والجدية والتركيز المستمر على القضايا الأكثر أهمية، وهذا ما سيحصل عليه. وبينما نمضي قدماً، يجب أن تكون أولويتنا هي العمل معاً لإعادة البلد إلى المكانة التي نرغب جميعًا في أن يكون عليها".وتابع: "الشعب يريد أن يشهد تقدماً في مجالات النمو الاقتصادي، وتكلفة المعيشة، والخدمات العامة، والإسكان، والفرص المتاحة للجيل الجديد. ولا ينبغي أبداً أن يصرف التغيير السياسي الانتباه عن مسؤولية تحسين حياة الناس".واكمل: "لطالما كانت الحركة العمالية في أوج قوتها عندما تنظر إلى المستقبل بثقة وتصميم. هذا ما سنفعله من الآن فصاعداً، وسنحرص على أن تكون هذه المرحلة الانتقالية عملية تجديد إيجابية لحزبنا وبلدنا".وأعلن ستارمر في وقت سابق، الاثنين، من منصبه، وتعهد بضمان انتقال سلس للسلطة إلى زعيم جديد بحلول سبتمبر/ ايلول على أقصى تقدير، في محاولة لتجنب عدم الاستقرار السياسي في بلد يستعد لاستقبال سابع زعيم في غضون عشر سنوات.