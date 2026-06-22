قطر للطاقة: 13 وفاة في انفجار بمصنع في رأس لفان والتحقيقات جارية



أعلنت ، اليوم الاثنين، وفاة 13 شخصاً جراء حادثة انفجار وقعت في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان.

وأكدت الشركة في بيان، أن منشآت الغاز وميناء رأس لفان لم يتأثرا بالحادث، مشيرة إلى أن عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال مستمرة بشكل طبيعي دون أي انقطاع.



وأضافت للطاقة أن الحادث لم ينعكس على الصادرات أو الإمدادات، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الانفجار والوقوف على ملابساته.