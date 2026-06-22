وفاة "عرّاف" الاقتصاد الأمريكي عن عمر ناهز 100 عام

وقالت زوجته إن الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات المرض، مشيرة إلى أنه رحل بعد مسيرة طويلة في العمل العام والاقتصادي.وتولى غرينسبان رئاسة لمدة 18 عاماً ونصف، شهدت خلالها فترة من النمو الاقتصادي والازدهار، قبل أن تنتهي لاحقاً بأزمة مالية كبرى عام 2008 بعد عامين من مغادرته المنصب.وكان يُنظر إلى غرينسبان خلال فترة رئاسته على أنه أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في السياسة النقدية الأمريكية، ولقّب آنذاك بـ"المايسترو" و"العراف" تقديراً لدوره في إدارة الاقتصاد الأمريكي.