مقتل وإصابة 13 طفلا بانفجار جسم حربي جنوبي اليمن

وأفادت السلطة المحلية في الضالع بأن محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد قائد القبة "وجه الجهات الصحية والطواقم الطبية برفع درجة الاستنفار وتقديم الرعاية الطبية العاجلة والكاملة لضحايا الانفجار المروع الذي وقع اليوم، في قرية الريبي شمال منطقة حجر في المحافظة ، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحوثي"، وفق وصفه.وأضافت السلطة المحلية في بيان أن" الحادث المأساوي، أسفر عن سقوط 13 طفلاً بين شهيد وجريح، بينهم 4 شهداء و9 مصابين، في واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية التي شهدتها المحافظة".