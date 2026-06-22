نائب ترامب يكشف عن شرط لرفع التجميد عن الأموال الإيرانية

كشف نائب الرئيس الأمريكي ديفيد فانس، الاثنين، عن شرط لرفع التجميد عن الأموال الإيرانية.

وقال فانس في كلمة له، "طلبنا من مساعدتنا في إيجاد آلية لضمان أين ستذهب الأموال الإيرانية".

وأضاف "لا يمكن أن نثق بأقوال الطرف الآخر بل بأفعاله"، مشددا "لن يتم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية ما لم يتحقق تقدم على صعيد المفاوضات".

وتأتي هذه التصريحات بعد أنهى الوفدان الإيراني والأمريكي اليوم الاثنين، عمليا الجولة الأولى من المحادثات في المفاوضات في التي تهدف إلى التحول لاتفاق دائم في غضون 60 يوما، وأفاد الوسطاء من باكستان وقطر بأن الدولتين حققتا "تقدما مشجعا" وأنهما ستواصلان هذا الأسبوع المناقشات حول التفاصيل الفنية.