تعيين نبيل فهمي بمنصب أمين عام جامعة الدول العربية

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أضاف الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس على المستوى الوزاري، أن سيتولى مهامه اعتبارًا من بداية شهر تموز المقبل، مؤكدا أن وزراء الخارجية أعربوا عن تهانيهم لنبيل فهمي وتمنوا له كل التوفيق والنجاح في قيادة الجامعة ومواصلة تطوير العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية.وأوضح أن المجلس أعرب عن بالغ تقديره للأمين العام المنتهية ولايته أحمد أبوالغيط لما بذله من جهود مخلصة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.ولفت إلى أن المجلس أشاد بما قدمه أبوالغيط خلال ولايتين متتاليتين بواقع عشر سنوات من جهد متواصل لتكريس التضامن العربي في مرحلة دقيقة من تاريخ .