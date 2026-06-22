ترامب يعلن فتح مضيق هرمز بالكامل

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، عن فتح بالكامل.

وقال في كلمة له، "تمكنا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل"، مضيفا " مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبدا سلاحا نوويا".

ولفت الى أن " تبلي بلاء حسنا للغاية في ما يتعلق بمضيق هرمز"، مردفا "ن حقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران".

وتابع ترامب "الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين".

ويأتي حديث ترامب بعد أنهى الوفدان الإيراني والأمريكي اليوم الاثنين، عمليا الجولة الأولى من المحادثات في المفاوضات في التي تهدف إلى التحول لاتفاق دائم في غضون 60 يوما، وأفاد الوسطاء من باكستان وقطر بأن الدولتين حققتا "تقدما مشجعا" وأنهما ستواصلان هذا الأسبوع المناقشات حول التفاصيل الفنية.