ترامب حول رفض إسرائيل سحب القوات من لبنان: أعمل على حل المشاكل

قال الرئيس الأمريكي إنه سيعمل حل المشاكل العالقة "بما فيها تلك التي تتعلق بنتنياهو"، ومسألة مغادرة القوات الإسرائيلية لجنوب .

وقال إنه سيتابع مسألة استمرار وجود القوات الإسرائيلية في ، وذلك ردا على تصريحات الإسرائيلي التي أكد فيها أن قواته لن تنسحب من الأراضي .

وخلال حديثه للصحفيين، سئل ترامب عن موقفه من إعلان نتنياهو بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في ، فأجاب: "سنلقي نظرة على ذلك"، مضيفا: "أنا شخص يحل المشكلات، ويمكنني حل المشكلات بسرعة، بما في ذلك مع "، في إشارة إلى نتنياهو.

وتأتي تصريحات ترامب وسط استمرار الجدل بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت ترتيبات وقف إطلاق النار وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالانسحاب واحترام السيادة اللبنانية.