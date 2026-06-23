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70 بالمئة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ومدينة خضراء في رفح
دوليات
2026-06-23 | 03:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
50 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
وسع الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية لتشمل حوالي 70% من قطاع
غزة
، مع توقعات بتوسيعها أكثر في الأشهر المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت أعرب فيه مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من "قيام حماس بتعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة بناء قدراتها العسكرية".
وعلى الرغم من التركيز الأمني الإسرائيلي على
إيران
ولبنان، يشرف قائد
المنطقة الجنوبية
اللواء يانيف آسور على ثلاثة مسارات متوازية في
غزة
: معالجة التهديدات على طول "الخط الأصفر"، وتوسيع السيطرة العملياتية والبنية الدفاعية، والاستعداد لحملة مستقبلية ضد حماس، بالتزامن مع العمل على تشكيل منطقة رفح ضمن مبادرة "المدينة
الخضراء
" المدعومة أمريكياً.
ووفقا لمسؤولين، تجري
القيادة الجنوبية
تقييما يوميا باستخبارات عسكرية وأمنية لرصد التهديدات وحماية الحدود مع مناطق سيطرة حماس، التي تواصل تحدي القوات الإسرائيلية.
ويقوم الجيش بتوسيع المناطق الأمنية بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، عبر بناء طرق وتطوير مواقع عسكرية وتعزيز القوات.
يتضمن الأول التخطيط لحملة واسعة ضد حماس إذا رفضت نزع السلاح، حيث يعتقد المسؤولون أن العديد من عناصرها وقادتها لا يزالون في مدينة غزة.
أما المسار الثاني فيتركز على إنشاء "مدينة خضراء" في رفح بدعم أمريكي، تهدف لتكون منطقة خالية من النشاط الإرهابي، ويمكن المضي بها حتى دون نزع سلاح حماس أو نشر قوة دولية. وأصدرت
واشنطن
مناقصات للمشروع الذي سيستوعب 50 ألفاً من الفلسطينيين بعد تدقيق أمني.
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