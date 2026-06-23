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أضرار تتجاوز 1.3 مليار دولار... خسائر الحرب في جنوب لبنان
دوليات
2026-06-23 | 05:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
42 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشف تقرير مشترك لبرنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في
لبنان
، عن حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة في
جنوب لبنان
، حيث قدّرت الأضرار المباشرة في الأبنية فقط بنحو 1.38 مليار دولار، بينما يرتفع حجم الركام إلى 3.1 ملايين متر مكعب.
ووفقا للتقرير، فإن نتائج التقييم السريع للأضرار الذي غطى الفترة من تشرين الأول 2025 إلى نيسان 2026، شملت المناطق الواقعة جنوب
نهر الليطاني
، وهي أقضية
بنت جبيل
ومرجعيون والنبطية وصور وصيدا، وذلك استكمالًا للتقييم السابق الذي طال يروت وجبل
لبنان
.
ولفت التقرير إلى أن التقييم استثنى الأقبية والمنشآت تحت الأرض، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية من طرق وجسور وشبكات كهرباء ومياه واتصالات.
وفي 15 حزيران الجاري، أعلنت
الولايات المتحدة الأمريكية
وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح
مضيق هرمز
، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على
إيران
.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "
حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في
جنوب لبنان
، بحلول فجر 26 كانون الثاني 2025، إلا أن
إسرائيل
لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.
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