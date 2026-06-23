أضرار تتجاوز 1.3 مليار دولار... خسائر الحرب في جنوب لبنان

ووفقا للتقرير، فإن نتائج التقييم السريع للأضرار الذي غطى الفترة من تشرين الأول 2025 إلى نيسان 2026، شملت المناطق الواقعة جنوب ، وهي أقضية ومرجعيون والنبطية وصور وصيدا، وذلك استكمالًا للتقييم السابق الذي طال يروت وجبل .ولفت التقرير إلى أن التقييم استثنى الأقبية والمنشآت تحت الأرض، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية من طرق وجسور وشبكات كهرباء ومياه واتصالات.وفي 15 حزيران الجاري، أعلنت وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح ، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على .ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين " " وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في ، بحلول فجر 26 كانون الثاني 2025، إلا أن لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.