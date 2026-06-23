وزير الخارجية اللبناني: لن نقبل أن يُقرر مصير البلد من الخارج

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أوضح رجي أنه شارك في أعمال الدورة الـ165 لمجلس المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان على المستوى الوزاري.وأشار إلى أنه شكر الأمين العام لجامعة الدول لمناسبة انتهاء ولايته وانتخاب أمين عام جديد للجامعة، مثمناً مواقفه الداعمة للبنان طوال السنوات الماضية، والجهود التي بذلها دفاعاً عن مصالحه ومساندته خلال المراحل الصعبة.وأضاف أنه خلال الاجتماع التشاوري المغلق الذي سبق الجلسة الافتتاحية، دعا إلى تقديم دعم واضح للحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الأميركي – الإيراني.وشدد رجي على أن يجب أن يكون شريكا في رسم مستقبل المنطقة، لا مجرد متلق للقرارات التي تُتخذ بشأنه من دون مشاركته.