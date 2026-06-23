حادث أليم أثناء مباراة الأردن والجزائر

وقال الناطق الإعلامي باسم في بيان إنه "تم إسعاف 9 أشخاص إلى المستشفى فجر الثلاثاء، إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية" المجاورة للمدرج الروماني، حيث نُصبت شاشات عملاقة لعرض مباريات لكرة القدم.وأضاف أن "أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة، وجرى تحويله إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج وحالاتهم حسنة ومتوسطة".وأشار مصدر طبي إلى أن المشجع المتوفى في العشرينات من عمره.وقد تجمهر آلاف الأردنيين فجر الثلاثاء، لمتابعة ثاني مباريات منتخبهم في كأس العالم 2026، من على المدرج الروماني الذي يعود تاريخه إلى الثاني الميلادي ويتسع لنحو 6000 شخص، حيث وُضعت شاشات عملاقة لنقل المباراة التي انتهت بخسارة أمام الجزائر بنتيجة 2-1.وقدر مصدر وزاري لوكالة فرانس برس عدد الحاضرين بأكثر من 15000 شخص.ويُعد المدرج الروماني أحد أبرز معالم عمّان التاريخية، إذ يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثاني الميلادي، وتحديدا بين عامي 138 و161 ميلادية خلال عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس، وكان يُستخدم للعروض المسرحية والغنائية. ويتميز هذا المدرج بنظام صوتي فريد مكّنه من الحفاظ على جودة الأداء، كما يتسع لنحو 6000 متفرج، ما يجعله من أكبر المسارح في الأردن حتى اليوم.وقلبت الجزائر تأخرها أمام الأردن في الشوط الثاني وهزمته 2-1 لتقصيه من دور المجموعات، الاثنين، في في ، ضمن الجولة الثانية من مونديال 2026 في كرة القدم.وانطلقت المباراة عند الساعة 6 صباحا بتوقيت الأردن (03:00 ت غ)، فيما قررت الحكومة بدء الدوام الرسمي في الوزارات والدوائر الحكومية عند الساعة العاشرة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة اللقاء.وخسر الأردن مباراته الأولى الأربعاء الماضي، أمام 1-3 على ملعب ليفايس في سان فرانسيسكو ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تصدرتها حاملة اللقب بعد الجولة الثانية من دور المجموعات.