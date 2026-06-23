اعتقالات جديدة في مخطط اغتيال ترامب خلال الاحتفال بعيد ميلاده

وبحسب بيان للوزارة، أوقف (FBI) أحد المشتبه بهما في ولاية يوم 19 يونيو، فيما اعتُقل الثاني في ، الأحد الماضي، لينضما إلى مجموعة من الموقوفين الذين أُعلن عن اعتقالهم خلال الأيام الماضية.ويواجه الرجلان تهمة الشروع في القتل، إذ تتهم السلطات الأول بالمشاركة في مناقشات حول كيفية تزويد طائرات مسيّرة بمتفجرات، بينما يُتهم الثاني بالموافقة على تصنيع مكونات يمكن استخدامها في هذه الطائرات، بحسب .ووفق الادعاء الأميركي، كان المخطط يقوم على إطلاق طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من موقع فعالية الفنون القتالية المختلطة التي أُقيمت احتفالاً بعيد ، بهدف إحداث حالة من وإخلاء المكان، ما يتيح لقناصة استهداف مسؤولين كبار كانوا سيحضرون المناسبة.