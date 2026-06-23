ترامب: إيران وافقت بشكل تام وكامل على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي

وقال في كلمة له تابعتها ، ان " وافقت بشكل تام وكامل على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل"، مبينا "لو لم توافق إيران على عمليات التفتيش النووي لما كان هناك المزيد من المفاوضات".وأضاف "سأبقي جميع السفن في مواقعها لإعادة فرض الحصار إذا لزم الأمر"، مشيرا الى ان "ذلك سيضمن النزاهة في الملف النووي وإذا لم توافق إيران على هذا فلن تكون هناك مفاوضات أخرى".وتابع ان "إعادة فرض الحصار على إيران غير مرجحة في هذه المرحلة إلى حد كبير"، موضحا ان "الأموال التي تفرج عنها بشأن إيران تدخل في حساب ضمان تحت سيطرة ".وذكر ان "الأموال التي سنفرج عنها ستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية من مثل الذرة والقمح وفول الصويا"، لافتا الى ان "المحادثات مع إيران تسير على ما يرام".