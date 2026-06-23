انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

وقالت وسائل إعلام، ان "الجولة الـ5 من المفاوضات بين وإسرائيل انطلقت اليوم في مقر الخارجية الأمريكية ".وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود الدبلوماسية التي ترعاها لدفع مسار المفاوضات ومناقشة القضايا المطروحة بين الطرفين.