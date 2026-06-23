إيران تعلن 3 أيام عطلة رسمية في طهران تزامناً مع تشييع السيد الخامنئي

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مراسم التشييع والوداع ستستمر لعدة أيام في ، قبل نقل الجثمان إلى مدينتي قم ومشهد لاستكمال المراسم الدينية والرسمية.وأضافت أن السلطات اتخذت إجراءات أمنية ولوجستية واسعة لاستقبال المشاركين في مراسم التشييع، إلى جانب تخصيص مواقع رئيسية في طهران لاستقبال المعزين.