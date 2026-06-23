المركزية الأمريكية: حاملتا طائرات أمريكيتين تواصلان عملياتهما في الشرق الأوسط

أكدت ، اليوم الثلاثاء، أن حاملتي طائرات أمريكيتين

تواصلان عملياتهما في الشرق الأوسط.

وذكرت القيادة، أن "حاملتي طائرات أمريكيتين تواصلان عملياتهما بالشرق الأوسط"، مضيفة ان "قواتها تظل حاضرة ومتيقظة".



وأشارت الى أن "حاملة الطائرات تبحر في ".