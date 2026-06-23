بوتين: مستعدون للمفاوضات مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول

وقال إن " منفتحة على إجراء مفاوضات مع وفق أساس اتفاقيات إسطنبول، مشيراً إلى "ضرورة أن تُبنى أي محادثات سلام على التطورات الميدانية الحالية".وأضاف: "يجب الحد من التهديدات التي يحاول نظام كييف خلقها"، لافتاً إلى أن "الوحدات العسكرية الروسية تواصل تقدمها يومياً".وأشار إلى أن "الهجمات و الضربات على الأهداف المدنية، لن تؤثر في مجريات الأحداث على خط التماس"، مؤكداً أن "روسيا ستواصل التحرك في مختلف الاتجاهات اعتماداً على استقرار اقتصادها وإنجازات قواتها المسلحة".وتابع بوتين أن "الهجمات التي تستهدف الأطفال، لن تؤدي إلا إلى تعزيز موقف القوات الروسية في ساحة المعركة، موضحا انه"لا يمكن وصف نظام كييف إلا بأنه نظام نازي جديد".