وقال شريف إن الحرب كان يمكن أن "تدمر كل شيء"، مشيداً بدعم قادة دول المنطقة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف أن توصلت إلى وقف إطلاق النار ومذكرة تفاهم "وحفظت كرامتها"، لافتاً إلى أن بعض الدول التي تحاول عرقلة الاتفاق لا يمكنها امتلاك قدرات صاروخية باليستية دون دور إيران.وأشار إلى أن بلاده ستواصل أداء دورها لدعم مسار السلام والاستقرار في المنطقة.