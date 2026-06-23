الشيخ نعيم قاسم: مشروع إنهاء حزب الله فشل

وقال قاسم إن مشروع إلغاء وجود ومن معه كان مرتبطاً بمشروع " الكبرى"، لافتاً إلى أن "الأعداء يحتاجون إلى وقت طويل لمحاولة العودة".وأضاف أن المقاومة في الميدان أسهمت في "كسر المشروع الإسرائيلي"، مؤكداً أن إسرائيل "لن تستطيع تحقيق أهدافها حتى لو طال الزمن".