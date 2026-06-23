ترامب يتحدث عن عودة المفتشين الى إيران: سيكون في الوقت المناسب

قال الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أن المفتشين سيكونون على الأرض في في الوقت المناسب.

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وشدد في كلمة له، أن "الأمر الأهم الآن هو أن لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا"، مضيفا "وضعنا إيران في موضع غير مسبوق لم يقدم عليه أحد خلال 47 عاما".

ولفت الى أنه "لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي لن يذهبوا لإيران لألغيت الاجتماع معهم فورا"، مردفا "نعمل على اتفاق رائع بعد أن تم القضاء على كل شيء في إيران وهي ليست في موقف تفاوضي جيد".

ويأتي حديث ترامب بعد اختتام الجولة الأولى من المشاورات الفنية في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بين الوفدين الإيراني والأمريكي، بحضور الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وكانت هذه المشاورات قد شهدت انسحابا مؤقتا للوفد الإيراني احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي ، قبل أن تستأنف المحادثات.



وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على وقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك في ، وتحدد الجداول الزمنية لرفع الحصار البحري واستعادة الملاحة في ، بالإضافة إلى بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.