قطر تحذر من انتحال صفة "الحرس الثوري" في مضيق هرمز"

قال رئيس وزراء قطر لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن إنشاء خط ساخن بين وإيران أمر ضروري لمنع الجهات المارقة من عرقلة إعادة فتح ، متوقعا أن تستعيد إنتاجها الطبيعي من الغاز المسال "في غضون بضعة أسابيع".وقال للصحيفة: "هذا ما يصلنا أحيانا"، موضحا: "لذا فإن الغرض من الخط الساخن هو التأكد من أن أي سفينة تتلقى أي نوع من التهديد يتم التحقق منه من قبل .. والسماح للسفينة بالمرور بأمان".لكن حذر من أن شركة "قطر للطاقة" المملوكة للدولة سترفع حالة القوة القاهرة فقط "عندما ترى الشركة أنها عالجت جميع المشكلات، وأصبح التشغيل آمنا".وكانت "قطر للطاقة" قد علقت الإنتاج بعد أربعة أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير، إثر هجوم بطائرة دون طيار على مجمعها الضخم لإنتاج الغاز المسال في راس لفان.