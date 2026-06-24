خلل طارئ يوقف منظومة النقل السككي في ألمانيا

ذكرت صحيفة " " الألمانية أن كل من القطارات الإقليمية وقطارات الضواحي توقفت، ووفقا لبعض المصادر، قد يكون سبب العطل هو استبدال أحد المكونات في النظام اللاسلكي.وشهدت محطتا غلزنكيرشن وكيل تدافعا بين الركاب، نظرا لوجود فعاليات مخططة فيهما في ذلك اليوم.وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن خللا واسع النطاق في الاتصالات اللاسلكية تسبّب في شل حركة القطارات على المستوى الوطني مساء الثلاثاء. وفي الوقت الحالي، بدأت القطارات بالتحرك مجددا، غير أن الركاب لا يزالون يتوقعون تأخيرات حتى صباح اليوم التالي.وقال متحدث باسم الشركة في الليل لوكالة : "تسير الحركة الآن تدريجيا من جديد". كما أعلنت كل من دويتشه بان ريجيو وقطار الضواحي (إس-بان) عبر الإنترنت أن حركة القطارات قد استؤنفت.ومن المتوقع أن تستمر بعض المشاكل حتى حركة المرور الصباحية. فقد أعلنت "دويتشه بان ريجيو ميتي" على منصة "إكس" أنه حتى تعود حركة القطارات إلى طبيعتها، ينبغي توقع تأخيرات كبيرة لاحقة وإلغاءات مفاجئة للرحلات حتى الساعة السادسة صباحا على الأقل اليوم.