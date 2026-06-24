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خدم في العراق.. اجبار قائد امريكي كبير على التقاعد المبكر
دوليات
2026-06-24 | 05:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
223 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشفت مصادر أميركية مطلعة، إن أعلى قائد عسكري للقوات البرية الأميركية في أوروبا، أُجبر على التقاعد مبكراً من
الخدمة العسكرية
، ليصبح أحدث ضحايا حملة التطهير التي يشنها وزير الحرب بيت هيجسيث ضد كبار الضباط في القوات المسلحة.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز إن "الجنرال سي دي دوناهيو، وهو ضابط مخضرم في
القوات الخاصة
ويحظى باحترام واسع، ولعب دوراً محورياً في جهود
الولايات المتحدة
لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد
روسيا
، سيعلن عن تقاعده اليوم الأربعاء".
ويأتي إجبار دوناهيو على
الاستقالة
بعد شهرين فقط من إقالة هيجسيث للجنرال راندي جورج من منصب رئيس أركان الجيش، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين الضباط في مختلف أنحاء الجيش الأميركي.
ويتزامن توقيت إقالة دوناهيو مع استعداد البنتاجون لخفض مستوى القيادة في أوروبا، وفي ظل تصعيد
الرئيس دونالد ترامب
للضغط على أوروبا لتحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها والحرب في أوكرانيا.
وأصبح دوناهيو، الجنرال ذو الأربع نجوم الذي خدم في
العراق
وسوريا ومناطق قتال أخرى، آخر جندي أميركي يغادر
أفغانستان
بعد أن أمر الرئيس آنذاك
جو بايدن
بسحب القوات من البلاد عام 2021.
إقالات هيجسيث
ولم يتضح سبب إقالة هيجسيث لدوناهيو، لكن وزير الحرب كان من أشد المنتقدين لطريقة تعامل إدارة بايدن مع الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، وأمر بفتح تحقيق في ملابساته.
وستُحدث هذه الإقالة صدمة أخرى في أوساط الجيش الأميركي، إذ صرح العديد من كبار الضباط السابقين بأن هيجسيث خلق مناخاً من الخوف أثر على الجيش بأكمله وصولاً إلى
القيادة العليا
.
ويحظى دوناهيو، الذي قاد أيضاً القوات الأميركية في إفريقيا، بتقدير كبير في الجيش نظراً لأدواره القتالية الهامة التي اضطلع بها على مدى عقدين من الزمن.
وقال شون نايلور، الخبير في العمليات الخاصة والاستخبارات الأميركية في نشرة "ذا هاي سايد": "بصفته ضابطاً أثبت جدارته في القتال بقيادة قوات النخبة في الجيش خلال أصعب سنوات الحربين في العراق وأفغانستان، يحظى دوناهيو باحترام واسع النطاق في كل من العمليات الخاصة، والأجزاء التقليدية من الجيش".
وخلال الأشهر الـ18 الماضية، أقال هيجسيث عشرات الضباط، بمن فيهم الجنرال سي كيو
براون
من رئاسة هيئة الأركان المشتركة، والأدميرال
ليزا فرانشيتي
، أول امرأة تتولى منصب رئيسة العمليات في البحرية الأميركية.
كما أقال
تيموثي
هوج، جنرال
القوات الجوية
الذي كان يدير
وكالة الأمن القومي
وقيادة
الفضاء
الإلكتروني الأميركية، وعرقل ترقيات عدد من كبار الضباط دون إبداء أسباب لهذه القرارات.
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العراق
الرئيس دونالد ترامب
وكالة الأمن القومي
الولايات المتحدة
الخدمة العسكرية
القيادة العليا
السومرية نيوز
القوات الجوية
ليزا فرانشيتي
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