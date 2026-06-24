‏ترامب: أموال إيران ستصرف على المنتجات الأميركية فقط

وقال في تصريحات صحفية: أن " أبلغتنا بعدم وجود أي رسوم مطلوبة لعبور "، مبيناً أنه "لم يتم تقديم أي أموال لإيران أو الإفراج عن أي أموال من أصولهم من ".وأضاف أن "أموال إيران ستصرف على المنتجات الأميركية فقط‏".