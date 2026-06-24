مصر تغلق مقام الإمام الحسين (ع) بذكرى عاشوراء.. ما السبب؟

ويقع بمسجد الحسين التاريخي ، وهو مقصد لكثير من الزوار ويقع في قلب منطقة خان الخليلي السياحية الشهيرة.ويغلق المقام في كل عام بالتزامن مع ذكرى عاشوراء تفاديا لأية مظاهر أو طقوس شيعية تثير الجدل في المجتمع المصري، ولتجنب وقوع أي احتكاكات أو صدامات طائفية في محيط المسجد، لكن مسؤولين يعزون هذه الخطوة إلى أمور تنظيمية.وقال المصدر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن قرار الغلق يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية المتبعة خلال هذه المناسبة، وأن المقام سيظل مغلقا طوال 3 أيام، على أن تستأنف الزيارات بشكل طبيعي عقب إعادة فتحه مساء الجمعة المقبل.ولفت إلى متابعة الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنظيم زيارة المقام خلال هذه الفترة، بما يضمن الحفاظ على النظام وسلامة المترددين على المقام.وتتوافق ذكرى عاشوراء مع ذكرى استشهاد الإمام خلال معركة ، في العاشر من شهر محرم بالتقويم الهجري.