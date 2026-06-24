وزير أمريكي: سنضمن تدفق النفط عبر هرمز حتى دون اتفاق مع إيران

أعلن وزير الطاقة الأمريكي رايت، الأربعاء، أن بلاده ستضمن تدفق النفط عبر هرمز حتى دون اتفاق مع .

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وأضاف "72 سفينة غادرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية محملة بنحو 20 مليون برميل نفط".



وقال رايت، "عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها تأخرت بسبب الألغام التي زرعتها في ، ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى دون الاتفاق مع إيران".وأضاف "72 سفينة غادرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية محملة بنحو 20 مليون برميل نفط".

وأظهرت بيانات تتبع السفن استئناف حركة ناقلات النفط العملاقة عبر المضيق، بما في ذلك الناقلات المتجهة إلى أسواق آسيوية، في حين بدأت ناقلات خاضعة للعقوبات بالتحرك لتحميل النفط الإيراني وتصديره، وسط توقعات بزيادة تدفق الشحنات النفطية من خلال الفترة المقبلة.



ويأتي ذلك فيما وقعت وطهران في 18 حزيران الجاري مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 شباط الماضي.