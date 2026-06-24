ترامب يعلن تقديم إيران "تنازلات كبيرة"

أعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، أن تقدم تنازلات كبيرة.

وقال في تصريحات صحافية له، " تقدم تنازلات كبيرة للغاية".

وأضاف "الإيرانيون وافقوا على كل ما أريده وعليهم أن يتعاونوا وإلا سنعود لفعل ما ينبغي علينا فعله".

ويأتي ذلك فيما وقعت وطهران في 18 حزيران الجاري مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 شباط الماضي.