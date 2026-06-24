روسيا تعلن إسقاط 245 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

وقالت الوزارة في بيان إن "المسيّرات التي تم إسقاطها كانت من نوع الطائرات بدون ذات الأجنحة الثابتة"، مشيرة إلى أنها استهدفت مناطق متعددة بينها بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ونوفغورود ونيجني نوفغورود وأوريول وأورينبورغ وروستوف وريازان وتولا وسمولينسك، إضافة إلى منطقة وإقليم كراسنودار وجمهورية ، فضلا عن مياه .

وأكد البيان أن " الدفاع الجوي واصلت عملياتها على مدار ساعات اليوم للتصدي للهجمات الجوية".