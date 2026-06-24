​واشنطن: مفاوضات الفرق الفنية حول إيران ستستمر الأسبوع المقبل

وقال روبيو للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن "الفرق الفنية ستعود (للعمل) يوم 29 أو 30 يونيو"، مشيرا إلى أن الفرق تم تقسيمها حسب المواضيع التي تختص بمناقشتها.وأضاف: "أعتقد أنها ستعود إلى إن لم أخطئ".وأكد روبيو أنه لن يشارك في تلك المناقشات بنفسه، مشيرا إلى أنه "على المستوى الفني سيكون هناك مسؤولون من الخارجية الأمريكية وكذلك من وزارة الطاقة وغيرها".يذكر أن وإيران توصلتا الأسبوع الماضي إلى اتفاق حول وقف الحرب، وتستمر المناقشات بين الجانبين بشأن عقد الاتفاق النهائي حول القضايا العالقة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ضد .