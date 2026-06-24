ترامب يدخل في مشادة كلامية حادة مع سيناتور جمهوري بسبب إيران

وقال السيناتور (الجمهوري عن ولاية كانساس) للصحفيين بسخرية إن الملاسنات كانت " للغاية"، قبل أن يصف كيف تصادم وكاسيدي.وقال مارشال، الذي كان طبيبا ممارسا في تخصص أمراض النساء والتوليد قبل دخوله معترك السياسة: "الأمر يشبه كثيرا اجتماع مستشفى عندما يصرخ مجموعة من الأطباء بعضهم في وجه بعض، ولكن في نهاية المطاف سنجد طريقة للتفاهم".وأضاف: "لقد ارتفعت الأصوات... أعتقد أن الرئيس يشعر بخيبة أمل كبيرة من التصويت الذي جرى بالأمس على قانون صلاحيات شن الحرب".وتابع الجمهوري عن ولاية كانساس: "إن (الإدارة) تحاول التفاوض بشأن ذلك، وهم يشعرون أن ذلك التصويت من قِبل الجمهوريين قد قطع أرجلهم من تحتهم".وأوضح مارشال أن مسؤولي الإدارة كانوا يرون أن إظهار عدم موافقته على الإجراءات الأمريكية في من شأنه أن "يقوض موقف المفاوضين".