السعودية وإيران تبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

وجاء في بيان الخارجية : "جرى خلال الاتصال استعراض آخر مستجدات المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، والتقدم المُحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".وأضاف البيان: "استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود والدفع تجاه الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة".ويأتي ذلك بعد اختتام الجولة الأولى من المشاورات الفنية في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بين الوفدين الإيراني والأمريكي، بحضور الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وكانت هذه المشاورات قد شهدت انسحابا مؤقتا للوفد الإيراني احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي ، قبل أن تستأنف المحادثات.