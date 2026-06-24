بقوة 5.6 درجة.. زلزال كبير يهز شمال ولاية كاليفورنيا

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال في حوالي الساعة 8:10 صباحًا بتوقيت .وقال غافين نيوسوم في بيان له إنه يراقب الوضع: "تم إطلاع الحاكم نيوسوم على تقارير بشأن في مقاطعة ميندوسينو، وتنسيق مكتب الحاكم بشكل وثيق مع مسؤولي الطوارئ ويجري تقييما للتأثيرات والأضرار المحتملة".وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنه تم تسجيل ما لا يقل عن 15 هزة ارتدادية في المنطقة.