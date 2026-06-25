باكستان ترد على أنباء محاولة إسرائيل اغتيال قائد جيشها

وكان إسكوبار قد أدلى بهذه الادعاءات خلال "بودكاست" استضافه المعلق السياسي اللبناني ماريو نوفال، حيث زعم أن الجيش الباكستاني تلقى "معلومات استخباراتية موثوقة للغاية" حول خطة إسرائيلية تستهدف المشير منير ومسؤولين باكستانيين آخرين، وذلك على خلفية الاجتماعات الأمريكية الإيرانية التي عقدت في منتجع بورغنستوك السويسري، بمشاركة وفود من باكستان وقطر.وادعى إسكوبار أن باكستان ردت على هذه المؤامرة المزعومة بإرسال تحذير شديد اللهجة إلى عبر قنوات دبلوماسية، ربما عن طريق ، تضمن تهديدا بأنها "ستمحو إسرائيل من الخريطة" إذا تم المساس بوفدها.غير أن المسؤولين الباكستانيين تحركوا بسرعة لنفي هذه الادعاءات بشكل قاطع. فقد نقل كامران خان، رئيس قناة ARY نيوز ، عن مسؤول أمني باكستاني كبير وصفه للتقرير بأنه "سخيف للغاية وهراء كامل"، مؤكدا أن الزيارة السويسرية برمتها "سارت كالساعة" دون أي طارئ.وشدد المسؤول الأمني على أن الترتيبات الأمنية الباكستانية ظلت قائمة بالكامل طوال إقامة والمشير منير في مدينة لوسيرن السويسرية، وأنه لم يتم تسجيل أي تنبيه أمني أو حتى أدنى قلق من قبل فرق الأمن السويسرية أو الأمريكية طوال فترة الزيارة.واختتم المسؤول تصريحاته بتأكيد أن ادعاءات الاغتيال ليست سوى "خيال لا أساس له من ولا صلة له بالواقع".من جهتها، لم تعلق السلطات الإسرائيلية ولا على هذه الادعاءات، التي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً دبلوماسية مكثفة تشمل وإيران وباكستان وقطر، بشأن تخفيف العقوبات والترتيبات الأمنية الإقليمية.